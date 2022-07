Le Tahiti Big air Contest décolle ce samedi !

Le vent sera au rendez-vous, les riders aussi : le Tahiti Big air Contest aura bien lieu ce samedi 31 juillet. Une matinée de voltige pour les kitesurfeurs confirmés du fenua, et du beau spectacle en perspective pour le public, attendu sur la plage de Hitimahana à partir de 9 heures.

C’est Tahiti Kite School qui l’a confirmé : le Tahiti Big air contest va pouvoir enfin s’envoler. Après plusieurs semaines d’attente des conditions parfaite, la deuxième édition de la compétition de kitesurf acrobatique se tiendra samedi. Les organisateurs ont estimé que les conditions de vent seront réunies pour s’élever haut, très haut au dessus du lagon de Hitimahana. Du gros vent de prévu !, se réjouissent les organisateurs. On vous donne rendez vous pour un show spectaculaire et de grosses démos par des riders internationaux ». Une vingtaine de riders locaux, parmi lesquels Raiarii Fadier, qui avait remporté la première édition du Big Air l’année dernière, devraient se retrouver sur le spot de Mahina pour enchainer les loop, front, back ou grab. Une place pour la Lord of Tram, étape méditerranéenne du circuit mondial de Big air, est à gagner, entre autres récompenses. Mais il s’agit surtout d’offrir du plaisir du beau spectacle aux passionnés et aux curieux attendus à partir de 9 heures sur la plage pour profiter de ce show aérien.