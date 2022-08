Tahiti Biker organise son « ride solidaire » du mois d’août ce samedi 27 entre 8 et 17 heures. Cette fois-ci c’est en faveur de l’association Papa nui, qui s’occupe d’enfants porteurs de trisomie 21, que la collecte de fonds est organisée. En matinée une exposition de motos sera tenue au parc Paofai, animée par un concert du groupe Pepena. L’après-midi le message porté par la centaine de motards qui parcourra les routes est celui d’un « partage de la route en toute sécurité ».

Ils se réunissent deux fois par an pour s’adonner à leur passion pour la moto, tout en faisant une bonne action. L’association de motards Tahiti Biker organise ce samedi 27 août son « tour » en faveur de l’association Papa Nui, qui prend en charge des personnes porteuses de trisomie 21. En partenariat avec l’Association des officiers-mariniers en retraite et veuves de Polynésie(Fnom) qui a déjà démarré la collecte, ils proposeront un ensemble d’animations à Papeete. En matinée, les motards participants exposeront leurs engins au parc Paofai par catégorie – « les sportives, les Harley, les TMAX, etc » – puis le public aura accès à un tour en moto – les mineurs devront être accompagnés – entre Mahina et Papeete. Dans l’après-midi, un repas sera proposé à la brasserie Hoa avec un concert privé du groupe de musique Pepena, jusqu’à 17 heures. Au programme on retrouve entre autres des démonstrations de motocross ou une vente flash de la boutique Fenua Bikers. Les explications du président de Tahiti Biker, Denis Landry :