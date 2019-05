Le Tahiti Ia Ora Beach Resort retrouve ses lettres de noblesse avec le Sofitel

Passé de Méridien au Tahiti Ia Ora Beach Resort managed by Sofitel il y a six mois, l’hôtel de la côte Ouest subit de nombreuses transformations. La plus notable étant la réouverture de ses douze bungalows sur pilotis. De quoi faire vivre aux touristes mais aussi aux résidents l’expérience polynésienne directement à Tahiti.

Le 15 octobre dernier, le Méridien Tahiti est devenu le Tahiti Ia Ora Beach Resort managed by Sofitel. Un nom un peu compliqué pour l’hôtel de la côte Ouest qui se donne trois ans pour se mettre au niveau des standards de la chaine Sofitel et ainsi devenir entièrement le Sofitel Tahiti, au même titre que celui de Moorea et Bora Bora. Et cette « mise aux normes » passe par de nombreuses modifications. D’abord dans l’activité de l’hôtel, qui propose depuis six mois de plus en plus de soirées, musicales ou gastronomiques. Mais aussi et surtout dans la prolongation de l’expérience « luxe » voulue par le Sofitel. Depuis deux ans, l’hôtel était privé d’un atout majeur : ses bungalows sur pilotis. Le manque est comblé puisque depuis la semaine dernière, il est possible de réserver l’un des douze pilotis flambant neufs, au style épuré et contemporain, avec vue sur Moorea, comme l’explique le directeur général de l’établissement, Didier Lamoot.

Pour la réouverture des bungalows, l’hôtel propose une nuitée à 50 000 Fcfp avec les petits déjeuners ou le brunch inclus, ainsi qu’une bouteille de champagne. Le Tahiti Ia Ora Beach Resort espère également tirer son épingle du jeu dans un marché où la demande est beaucoup plus importante que l’offre. En effet, les bungalows sur pilotis ne sont pas légion à Tahiti. L’occasion aussi de faire de l’île une destination à part entière où le rêve polynésien peut commencer, à l’image des îles telles que Bora Bora. Fini donc Tahiti, île transit.

Au rayon des modifications, la salle Matisse va être rénovée tout comme le restaurant et les chambres. Les travaux du restaurant gastronomique de l’hôtel, Le Carré, sont eux déjà terminés, avec l’installation d’une cuisine ouverte sur la grande terrasse face à la mer. Le Tahiti Ia Ora Beach Resort compte bien redevenir un établissement incontournable de l’île et ainsi gagner les lettres de noblesse d’un véritable Sofitel.