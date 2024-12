Le Tahitien Ka’uilani Tom Sing Vien, « pilote le plus rapide à avoir maitrisé le Globe de la mort »

À seulement 24 ans, Ka’uilani Tom Sing Vien, jeune champion polynésien de motocross, s’apprête à relever un défi inédit et périlleux : participer au numéro du Globe de la mort avec les têtes brûlées du Magic Circus of Samoa. Ce numéro, où plusieurs motards évoluent simultanément à grande vitesse dans une sphère métallique, est l’un des plus dangereux du cirque. “C’est plus dangereux que le motocross”, avoue le Tahitien, qui n’a pourtant pas pu résister à l’appel de l’adrénaline.

Ka’uilani Tom Sing Vien n’a pas froid aux yeux. Ce jeune pilote tahitien, qui évolue depuis l’âge de 8 ans sur les épreuves de motocross au fenua, a accepté de rejoindre les motards du Magic Circus of Samoa pour le numéro du Globe de la mort. Originaire de Hitia’a o Te Ra, Ka’ui, comme il se fait appeler, est le premier Tahitien à inscrire son nom parmi les acrobates de la troupe internationale de Bruno Loyale, présentée par SA Productions. Le directeur du Magic Circus of Samoa qui rassemble des acrobates, jongleurs, danseurs et magiciens venus de six pays différents cette année, précise que Ka’uilani Tom Sing Vien est « le pilote le plus rapide à avoir maîtrisé » le Globe de la mort : « Il a surpris tout le monde en très peu de temps ». Pourtant, il y a à peine deux semaines, il n’aurait jamais imaginé faire partie du show. C’est en novembre, alors qu’il participait à la dernière épreuve du Championnat de motocross local, qu’il a été approché par le directeur du cirque. « Au début, j’ai accepté sa carte par politesse, sans penser que j’irais plus loin. Mais une semaine plus tard, un membre de la fédération de motocross m’a recontacté pour m’encourager à tenter l’aventure. J’ai réfléchi et je me suis dit qu’en réalité je n’avais rien à perdre. »

Le jeune talent local a commencé à s’entraîner il y a moins de deux semaines, à raison d’une heure par jour, dans cette fameuse cage en métal où il va devoir tournoyer à vive allure. À 24 ans, le champion de Polynésie dans la catégorie MX1, qui n’a connu jusqu’à présent que le site de Vaitarua comme terrain de jeu, se dit prêt à faire le show avec quatre autres motards. « On est plusieurs dans le globe à tourner. Ça donne de l’adrénaline et c’est ce que j’ai aimé en vrai. Il fallait être synchro avec les autres motards, et c’est ça qui fait toute la difficulté… c’est plus dangereux que le motocross », confie t-il.

De son côté, Bruno Loyale se dit enchanté de compter un Tahitien parmi ses artistes, qui plus est sur ce numéro spectaculaire, de retour cette année en Polynésie après cinq ans d’absence. Pour assurer la sécurité de ce novice des acrobaties, qui selon lui bénéficie de solides prédispositions grâce au motocross, le directeur explique avoir procédé par étapes. « On l’a d’abord fait monter tout seul sur la partie inférieure du globe », confie-t-il. Il s’est très vite adapté et se débrouille vraiment très bien. » Le directeur du Magic Circus of Samoa invite tous les Polynésiens à venir l’encourager dès ce lundi 23 décembre à Outumaoro. Les billets sont en vente sur ticket-pacific.pf, dans les 4 magasins Carrefour et à Radio1/TiareFM à Fare Ute.