Le Tahoeraa recule aussi sur les démissions de ses élus

Mercredi soir, un conseil politique du Tahoeraa Huiraatira a longuement débattu à son tour de l’opportunité de faire démissionner ses élus à l’assemblée pour entraîner un retour aux urnes. Les voix ont été partagées, mais certains représentants ont fait connaître leur refus catégorique. Le président du parti, Gaston Flosse, a conclu en affirmant que cette idée n’était plus d’actualité.

Après le Tavini, le Tahoeraa s’est interrogé ces derniers jours sur l’opportunité d’utiliser l’article 107 du statut d’autonomie pour déclencher de nouvelles élections territoriales, partielles ou non, en faisant démissionner ses élus à l’assemblée.

La semaine dernière, le leader du Tahoeraa, Gaston Flosse, a rencontré individuellement et collectivement les élus orange de l’assemblée pour leur demander s’ils étaient d’accord pour démissionner. Mais les élus ont majoritairement refusé.

Dans le week-end, les membres du conseil politique du Tahoeraa ont alors reçu une convocation pour le conseil du lundi soir à la permanence du parti à Papeete avec pour premier point à l’ordre du jour : « Projet de dissolution de l’Assemblée de la Polynésie française ». Mais le conseil politique a ensuite été reporté au mercredi soir.

Selon nos informations, les débats ont été partagés sur la question de la démission des élus de Tarahoi et de leur suivants de liste. Teura Iriti et Geffry Salmon ont notamment affirmé qu’ils étaient prêts à démissionner si le conseil le décidait. Mais l’élue des Tuamotu, Yseult Butcher, a catégoriquement refusé et rappelé la position exprimée par ses collègues de l’assemblée quelques jours plus tôt.

Malgré les demandes de mise au vote de ce projet par des membres du conseil politique, c’est le président du Tahoeraa, Gaston Flosse, qui a tranché en refusant le vote et en décidant finalement d’abandonner ce projet.