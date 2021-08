Le Taporo VIII touché par le Covid

Onze des 14 marins du Taporo VIII se sont révélés positifs au Covid-19, après avoir été testés par l’infirmerie de Rikitea où le navire est arrivé lundi. L’un d’entre eux a du être placé en observation au dispensaire, avec un apport d’oxygène. Après un déchargement sous surveillance, le navire a repris la mer direction Tureia, puis se dirigera vers Papeete.

Parti de Papeete le 14 août dernier, le Taporo VIII voit la majorité de ses marins positifs au covid-19. Vendredi, lors de son escale à Reao, un des marins montrait des symptômes. Un premier round de tests révélait 10 contaminations parmi les 14 marins. La cellule de crise État-Pays a dirigé le navire vers Rikitea où l’équipage a été testé à nouveau, trouvant 11 cas positifs.

La mairie des Gambier, en réunion de crise dimanche, a déclenché son plan de sauvegarde pour les navires de commerce, à travers lequel la commune a sécurisé l’accès au quai et pris en main la gestion de la réception des marchandises, leur entreposage dans un hangar et leur livraison.

Sur avis du Samu et du Bureau de veille sanitaire, l’un des marins a été débarqué et placé au dispensaire de Rikitea, avec un apport d’oxygène, indique la cellule de crise du haut-commissariat qui suit son évolution.

Le navire, lui, a repris la mer hier, direction Tureia : car si le Taporo VIII annulait son escale, l’île manquerait de carburant et de produits alimentaires. En revanche, il ne touchera pas Rimatangi et Hereretue, îles encore « covid-free », et fera ensuite route vers Papeete qu’il atteindra après trois jours de mer.

Une réunion des armateurs est prévue cet après-midi au Haut-commissariat pour vérifier les protocoles sanitaires des navires. Rappelons que les personnels navigants seront soumis à l’obligaton vaccinale dès que la loi votée vendredi dernier par l’assemblée entrera en vigueur. Les arrêtés dans ce sens sont attendus demain.