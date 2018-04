Le Tapura accuse l’intersyndicale de vouloir « sauver Gaston Flosse »

Dans un communiqué diffusé dimanche après-midi, le Tapura accuse l’intersyndicale de s’être réunie au CESC vendredi « pour discuter stratégie politique pour le second tour » et « pourquoi pas des émeutes voulues par Flosse ». Le parti d’Edouard Fritch interpelle les salariés « contre les manœuvres de leurs responsables syndicaux (…) alors qu’ils n’ont que des ambitions politiques pour sauver Gaston Flosse ».

C’est dans un communiqué diffusé dimanche aux médias, et à une semaine du second tour des élections territoriales, que le Tapura reproche aux « syndicalistes amis d’Angélo Frébault » de s’être réunis vendredi au CESC « pour discuter stratégie politique pour le second tour, et pourquoi pas des émeutes voulues par Flosse ». Selon le parti d’Edouard Fritch, « autour d’Angélo Frébault, Cyril Legayic de la CSIP, Atonia Teriinohorai de O oe to oe rima et Lucie Tiffenat de Otahi » se sont réunis pour « chercher comment mobiliser les salariés pour voter contre le Tapura et espérer faire revenir le Tahoeraa sur le devant de la scène ». Le Tapura s’adresse ensuite aux salariés en les mettant en garde « contre les manœuvres de leur responsables syndicaux qui veulent faire croire (…) qu’ils défendent leurs intérêts (…) alors qu’ils n’ont que des ambitions politiques pour sauver Gaston Flosse. Il y a longtemps que ces responsables se sont décrédibilisés ». « Les salariés se sont déjà fait rouler une fois en pensant qu’ils défendaient leurs retraites alors qu’ils offraient un siège éligible à Angelo Frébault sur la liste du Tahoeraa » estime le Tapura avant de poursuivre « pour le deuxième tour, ces mêmes syndicats veulent manipuler les salariés pour assurer une place éligible à la fille de Cyril Le Gayic ».