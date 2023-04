Le Tapura dépose sa liste modifiée, sans la dévoiler

Le Tapura a déposé sa liste pour le second tour, mais sans préciser quels changements ont été opérés pour accommoder le Amuitahiraa. Une conférence de presse commune est prévue ce mercredi matin.

Le Tapura fait durer le suspense : après avoir passé une partie de la journée à se mettre d’accord avec le Amuitahiraa, c’est vers 16h30 que René Temeharo, Tearii Alpha et le mandataire financier du parti, Jean-Claude Tang, se sont présentés au Haut-commissariat pour déposer la nouvelle liste pour le second tour du 30 avril.

Mais aucun des trois n’a voulu révéler quels changements ont été apportés à la liste. « C’est une liste d’union des autonomistes, contre l’indépendance, évidemment. »

Pour rappel le Amuitahiraa a engrangé 14 732 voix dimanche dernier, soit 11,88% des suffrages exprimés. Un résultat au-delà du seuil de 5% qui fait de la liste orange la seule qui puisse fusionner avec l’une des listes qui accèdent au second tour.

Il serait question d’au moins quatre nouveaux candidats issus du Amuitahiraa, dont Pascale Haiti sur la 1ère section, Paul Haiti sur la 3e, et Martial Teroroiria aux Îles Sous-le-Vent, ce dernier aux dépens de Moehau Colombani de Huahine, qui manifestait dès mardi soir sa déception sur les réseaux sociaux en écrivant « Merci mon chien, à très bientôt, tout ça pour ça.» « On va vous inviter à une conférence de presse avec les autonomistes, tous les autonomistes seront présents », a lâché le ministre des Grands travaux, laissant entendre que d’autres soutiens pourraient se manifester. En début de soirée, la conférence de presse commune des présidents du Tapura et du Amuitahiraa a été confirmée pour ce mercredi matin à 9h30 dans le hall de l’assemblée.