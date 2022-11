Le Taupo’o sous toutes ses coutures du 23 au 26 novembre

Le Service de l’artisanat organise le tout premier salon du chapeau, du 23 au 26 novembre au Hilton Tahiti. Au programme, une exposition mais aussi des concours, des ateliers, des moments de rencontre, et un défilé d’exception porté par Alberto V. et Elvis Pompilio, un maître chapelier invité pour l’occasion.

Après le salon des Arts de la maison, le Service de l’artisanat organise le tout premier salon du chapeau. Sur trois jours, le public va découvrir et comprendre la complexité et la dextérité qu’implique la création des taupo’o et de leurs accessoires. Au programme, une exposition bien sûr, mais aussi des concours, des ateliers, des moments de rencontre entre le public et les professionnels du milieu, mais aussi un grand défilé. Porté par Alberto V., ce défilé d’exception est prévu en coordination avec Elvis Pompilio, maître-chapelier de renom, invité spécialement pour l’occasion. Pour le ministère, il s’agit de donner à l’artisanat local une nouvelle dimension qui relève davantage des métiers d’arts. « Parmi nos artisans nous avons les porteurs de transmissions et de savoirs ancestraux. Mais nous avons aussi des artisans qui relèvent vraiment de la pratique artistique sur la finition du geste, sur la recherche, en termes de créativité. Ils veulent se distinguer, créer une griffe », explique Hinatea Ariiotima, , conseillère technique au ministère de la Culture.

Cet événement rassemblera une vingtaine d’exposants qui mettront en avant le chapeau local sous toutes ses coutures avec l’utilisation de matières premières diverses comme les coquillages, les tissus et les fibres végétales. Pour les artisans du fenua, l’organisation de ce salon spécial est une aubaine tout comme la venue du maître-chapelier Elvis Pompilio. « Il représente quand même l’international. Nous, nous sommes des artisans, on se sent toujours petit, donc là ça ne peut que nous grandir », se réjouit Moeata Tahiri, présidente du comité des Tuamotu-Gambier,

Le Salon du chapeau ouvrira ses portes au Hilton Tahiti le mercredi 23 et se terminera le 26 novembre. A noter aussi la présence des élèves du Centre des métiers d’art qui exposeront leurs œuvres, ainsi qu’une grande nocturne en accès libre, le vendredi 25.