Le Tavini Huiraatira déménage son quartier général

Le Tavini Huiraatira a inauguré ce samedi à Faa’a, à quelques pas de la mairie, sa nouvelle permanence. Pour Oscar Temaru, ce lieu est à la fois un symbole de modernité et un espace stratégique pour préparer l’avenir.

Le Tavini Huiraatira a inauguré ce samedi sa nouvelle permanence, située à proximité de la mairie de Faa’a. Ce bâtiment de 500 m², entièrement démontable, est installé sur un terrain appartenant à la famille Gatien, loué pour une durée de dix ans. Le parti bleu ciel quitte ainsi l’entrepôt de Tavararo, propriété du tavana de Faa’a qui le louait au parti pour la modique somme de 55 308 Fcfp, selon les données de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Malgré une matinée pluvieuse, « c’est un jour de joie », a déclaré Oscar Temaru, le leader historique du parti indépendantiste, qui a lui-même inauguré le bâtiment. De nombreuses figures politiques étaient présentes pour l’événement, notamment le président du Pays, Moetai Brotherson, Tony Géros, Tematai Le Gayic, ainsi que plusieurs ministres.

Cette inauguration marque une étape importante pour le tavana de Faa’a. « Nous avons longtemps été sans véritable permanence, errant entre Papeete et Faa’a, et utilisant parfois même des ponts comme lieux de rassemblement », a rappelé Oscar Temaru. Ce nouveau QG permettra au parti d’organiser ses activités et de renforcer sa communication grâce notamment aux équipements en nouvelles technologies. « Les membres du parti pourront venir ici. Nous voulons que ce lieu reflète la voix du Tavini Huiraatira, celle de la prospérité pour l’avenir de notre pays », a-t-il ajouté.