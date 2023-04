Le Tavini reçoit les soutiens de Jean-Luc Mélenchon et d’EELV

Le chef de file de la France Insoumise a publié une vidéo ce matin pour appeler les Polynésiens à voter pour la liste bleu ciel au second tour, comme la secrétaire générale d’Europe Écologie – Les Verts Marine Tondelier. Jean-Luc Mélenchon insiste particulièrement sur la « personnalité » de Moetai Brotherson, que les deux partis côtoient sur les bancs de la gauche et de la Nupes à l’Assemblée nationale.

Deux vidéos, deux ambiances, un même objectif pour les leaders de la Nupes. L’alliance nationale des gauches, dont le groupe GDR, où siègent les députés Moetai Brotherson, Tematai Le Gayic et Steve Chailloux, est apparenté à l’Assemblée nationale, réunit le Parti socialiste, le Parti communiste Français, la France Insoumise et Europe Écologie – Les Verts (EELV). Les chefs de file de ces deux derniers partis ont publié des vidéos de soutien au Tavini ces dernières heures. Des vidéos relayées par Moetai Brotherson, particulièrement mis à l’honneur dans les messages des deux politiciens français.

Adhésion au projet pour EELV

Marine Tondelier, la secrétaire nationale d’EELV a été la première à diffuser une courte vidéo Facebook ce matin. La prononciation des mots polynésiens est approximative, mais le message est clair : elle appelle à voter pour le Tavini, parti qui aidera selon elle à « garantir une planète vivable, durable et juste à nos enfants ». « Vous qui habitez ces magnifiques îles de Bora Bora, de Mangereva, de Faa’a (sic), de Fatu huku (une île inhabitée du Sud des marquises, ndr) vous savez à quel point vos écosystèmes méritent protection. (…) Vous savez aussi à quel point nous, écologistes, nous luttons depuis des années pour la reconnaissance des conséquences et des victimes des essais nucléaires qui ont eu lieu en Polynésie, et puis bien sûr vous avez besoin, comme partout ailleurs dans notre beau pays de la justice sociale et environnementale, détaille l’élue locale du Nord qui s’impose dans le débat national depuis quelques mois avec une ligne fermement anti-nucléaire et féministe. Pour toutes ces raisons, je suis sûr que vous accorderez votre confiance à Moetai Brotherson ce dimanche, c’est en tout cas ce que je ferais si je votais en Polynésie ».

Portrait dithyrambique de Moetai Brotherson pour FI

Intervention plus longue de la part de Jean-Luc Mélenchon, habitué aux discours fleuves et dont les propos ont visiblement été abrégés pour les besoins de la vidéo Facebook postée quelques heures plut tard. L’ancien candidat à la présidentielle, qui n’avait pas été soutenu par le Tavini dans cette élection puisque le parti boycottait le scrutin l’année dernière, appelle lui aussi à voter pour la liste bleu ciel. Mais insiste surtout sur l’attachement de son parti à Moetai Brotherson. « Nous voyons tous en la personne de Moetai brotherson, pas seulement un ami parce qu’il est assis au banc de GDR à l’Assemblée nationale, mais une personnalité, avec ce sens que ce mot a quand on décrit une personne forte par sa présence, par l’impression qu’il donne aux autres, et la sagesse qui s’aperçoit dans l’expression de sa pensée » dit-il. Un homme au ton « jamais trop haut », mais « toujours extrêmement ferme dans le contenu de ce qu’il dit », « capable d’affirmer avec force l’identité et les aspirations polynésiennes » tout en « se faisant entendre et accepter de manière responsable » à Paris. Jean-Luc Mélenchon, souvent critiqué par des concurrents moins à gauche pour la radicalité de certains de ses discours, insiste sur « l’injustice » qui existe au fenua autour de la cherté de la vie ou du manque de consultation des Polynésiens dans les discussions géopolitiques qui les « concernent » dans le Pacifique. Et d’après lui, Moetai Brotherson serait celui « qui peut permettre les relations les plus tranquilles et en même temps les plus fécondes » entre la France et la Polynésie, qui pourra faire « bouger les choses du bon côté ». « Māuruuru Jean Luc-mélenchon », a simplement commenté le député sur sa page.