Le Te Nati – Rassemblement National soutient A here ia Porinetia

Le parti dirigé par Éric Minardi, qui avait claqué la porte du Hau Mao’hi de Tauhiti Nena juste avant le dépôt des listes, a finalement décidé de soutenir la liste menée par Nuihau Laurey aux territoriales. Pas une si grande surprise, puisque l’ex-sénateur avait appelé à voter Marine Le Pen à la présidentielle, et que l’antenne locale du RN l’avait soutenu en retour aux législatives.

Un « total soutien » à Here Ia Porinetia. C’est ce qu’a annoncé hier, dans un communiqué laconique, le Te Nati – Rassemblement National après avoir consulté « les membres du bureau du groupe politique ». Le parti présidé par Éric Minardi avait prévu de présenter des candidats pour cette élection territoriale, grâce à une alliance prévue de longue date avec Tauhiti Nena. À trois jours du dépôt de la liste de leur plateforme commune, Hau Mao’hi, le Te Nati avait pourtant fait marche arrière. Estimant que ses membres n’avaient pas été suffisamment valorisés parmi les candidats, l’antenne polynésienne du parti de Marine le Pen s’était unilatéralement retiré de cette alliance hétéroclite. Vu les délais, et malgré les ambitions de certains au sein du parti, Éric Minardi avait exclu l’idée de remonter une liste en nom propre pour le scrutin du 16 avril.

Déjà des soutiens croisés entre le RN et Nuihau Laurey

Ce soutien a donc été acté sans qu’aucun candidat Te Nati ne soit représenté sur la liste de A here Ia Porinetia, menée par Nuihau Laurey. Ce choix n’est pas en soi une surprise, puisque l’ex-séanteur et le Rassemblement national ont déjà mis en place des soutiens croisés. Nuihau Laurey avait en effet parrainé et appelé à voter pour Marine le Pen lors de l’élection présidentielle de 2022. Il y a quelques semaines, l’ancien vice-président du Pays justifiait ce choix de la candidate d’extrême droite par le manque d’action d’Emmanuel Macron sur plusieurs dossiers, dont le nucléaire, le développement des Outre-mer ou les suites du Livre bleu qu’il avait participé à rédiger en tant que parlementaire. L’antenne locale du RN lui avait ensuite apporté, en retour, un soutien formel lors des élections législatives, n’alignant pas de candidat dans la troisième circonscription. Le Te Nati avait en revanche présenté son propre candidat, Charles Atger, dans la deuxième circonscription où concourrait Nicole Sanquer, autre cofondatrice de A here Ia Porinetia, et soutenait Tauhiti Nena plutôt que Félix Tokoragi dans la première circonscription.