Le temps va encore se dégrader dans les îles de la Société

Météo France a mis en garde sur un épisode de fortes pluies qui va toucher l’archipel de la Société et les Australes du Nord à partir de demain. Des vents forts, et une mer très agitée sont aussi redoutés, et ce « au moins » jusqu’à samedi.

Les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent sont repassées en jaune ce mercredi, sur la carte des vigilances mise à jour par Météo France. Après un épisode de fortes pluies ce week-end puis une légère amélioration, le temps va de nouveau se dégrader à partir de jeudi, estiment les prévisionnistes. « Un système dépressionnaire tropical se creuse à l’Ouest de la Polynésie et progressera entre l’archipel de la Société et les Australes du Nord. Ce système donnera un temps fortement pluvieux et venteux sur ces deux archipels, écrit l’organisme. Dès jeudi matin, les Iles Sous Le Vent seront concernées par des épisodes de fortes pluies associées à des vents en rafales dépassant 80 km/h, pouvant atteindre 100 km/h localement. À la mi-journée, ce sera au tour des Iles du Vent d’être impactées par les pluies et le vent fort ».

Le mauvais temps revient la semaine prochaine

Des conditions qui devraient durer « au moins » jusqu’à samedi après-midi sur la Société. Et jusqu’à dimanche à Rimatara ou Raivavae. « Une mer forte à très forte accompagnera également ces conditions météorologiques fortement dégradées », prévient Météo France qui prévoit aussi du mauvais temps pour la semaine prochaine. « Après une petite accalmie dimanche, le temps devrait à nouveau se dégrader en début de semaine avec l’arrivée d’un nouveau système dépressionnaire tropical ».