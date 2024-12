Le teneur du RCS est nommé, « une superbe avancée pour les entreprises »

Alors que le RCS (registre du commerce et des sociétés) doit être transféré au Pays le 1er janvier, son nouveau teneur, très attendu, a été nommé en conseil des ministres. Il s’agit de Gilles Lambert, qui va s’associer à deux autres greffiers métropolitains pour créer une société dédiée. Après « un trimestre » de rodage, les délais de délivrance de documents comme les extraits de Kbis seront réduits à « deux ou trois jours » contre plusieurs mois aujourd’hui se réjouit le ministre de l’Économie et des Finances Warren Dexter.

Comme annoncé par Radio1, le premier « teneur du Registre du commerce et des sociétés » va prochainement arriver sur le territoire. Il s’agit de Gilles Lambert, dont la nomination a été officialisée par le conseil des ministres ce mercredi.

Celui qui doit prêter serment le 3 janvier, soit deux jours après le transfert de la gestion du RCS de l’État au Pays, est très attendu. Et pour cause, les acteurs économiques habitués du tribunal mixte de commerce font face à des délais infernaux pour leur démarches administrative, telles que l’immatriculation, la radiation, la modification de statuts ou tout simplement la délivrance d’un extrait Kbis.

« Nous avons eu deux candidatures au niveau national des greffiers. Le choix s’est porté sur un et le garde des Sceaux était du même avis », précise le ministre de l’Économie et des Finances Warren Dexter, qui souligne que Gilles Lambert « va s’associer avec deux autres greffiers pour constituer une société qui sera le teneur du registre en Polynésie ». Selon le ministre, « il fallait plusieurs mois pour avoir un extrait de Kbis. Là on va passer de deux à trois jours, c’est une superbe avancée pour les entreprises ». Warren Dexter précise qu’il « faudra du temps », notamment pour rattraper les retards accumulés, « mais dans le premier trimestre, cela devrait s’organiser comme il faut ».

Gilles Lambert a passé le concours d’aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce en 2022. Il sera installé dans les locaux de la DGAE, à Fare Ute. Toujours selon le ministre, « un arrêté doit encore être pris au niveau de l’État ».