Le Terevau Piti baptisé avant son voyage inaugural vendredi

La cérémonie de baptême du Terevau Piti a eu lieu lundi soir à Motu Uta. En attendant le quai de Moorea, toujours en construction, le ferry effectuera son voyage inaugural ce 18 juin vers les Raromatai.

Chants, danses, eau bénite et bouteille de champagne sur la coque… Les traditions ont été respectées à la lettre pour cette cérémonie à laquelle se sont croisés les représentants du Pays, de l’État, des cultes, des communes de Moorea ou des Raromatai, ainsi que des professionnels du secteur maritime. Tous sont venus féliciter Tino Fa Shin Chong, d’avoir « réussi à faire aboutir son rêve ». « Je me sens enfin reposé », rigole le capitaine et PDG de la société d’exploitation du navire, distincte de celle du Terevau avec qui les tensions sont toujours fortes.

« Il y a beaucoup de gens qui ne l’ont pas cru, ne l’ont pas pris au sérieux, et on a pu démontrer que c’était tout à fait possible », se félicite sa partenaire dans ce projet et directrice financière de la société, Patricia Lichon. Elle rappelle que le ferry, qui peut accueillir 675 passagers en inter-île et 450 dans les grandes traversées, fera son voyage inaugural ce vendredi pour les îles Sous-le-Vent, et y retournera la semaine suivante avec un détour par Maupiti. Le bateau a en effet été conçu spécialement pour s’adapter aux passes et aux quais de chaque île des Raromatai, et pour y transporter, en plus de 350 tonnes de fret, jusqu’à 110 voitures.

Ces traversées seront l’occasion de tester la ligne « audacieuse » choisie par les concepteurs du Terevau Piti, construit en Espagne, et dont les salons équipés pour être au plus confortable pendant les traversées. Mais avec environ une rotation vers les Raromatai par mois au programme, ce sera surtout la desserte de Moorea, qui bute encore sur la construction d’un quai temporaire par le port autonome, qui constituera l’essentiel de l’activité du navire.

L’investissement, lui, a été lourd : 3,3 milliards de francs au total, en grande partie pris en charge par la défiscalisation du Pays (1,35 milliards) et de l’État (1,4 milliard de francs). Des sommes sont « à la hauteur des enjeux » assure le Pays qui compte bien accompagner le renouvellement progressif de la flotte de tous les armateurs polynésiens, et notamment des goélettes. Le Haut-commissaire Dominique Sorain pointe quant à lui que le soutien à ce genre de projets, qui participent à la cohésion du territoire et apportent un service direct à la population relève de l’évidence pour l’État.