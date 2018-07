Le tifaifai traditionnel veut continuer d’exister

Le Heiva du tifaifai se déroule mercredi et jeudi au marché de Papeete. Expositions, initiations à la confection de tifaifai et tableaux vivants, consacreront durant deux jours ce fer de lance de l’artisanat local. Cet événement se clôturera jeudi à 14 heures.

Tôt mercredi matin, la halle du marché de Papeete s’était parée de couleurs chatoyantes, celles des tifaifai exposés à l’occasion de la deuxième édition du Heiva du tifaifai. L’occasion de découvrir les secrets de fabrication de ces grandes parures de tissus, que ce soit par le biais d’ateliers ou de tableaux vivants. Agnès Champ, en charge du marché de Papeete pour la mairie, est à l’origine du Heiva du tifaifai., ce type d’évènement permet de mettre en avant le travail des artisans et de continuer à faire vivre cet art.

Maire Pepe vit pour et par le tifaifai. Issue d’une famille d’artisans, c’est sous le regard et les conseils de sa grand-mère qu’elle a fait ses premiers points au Tuamotu. « Ma grand-mère faisait de tout. Des tifaifai, et même du pandanus. Et comme je restais à coté d’elle, j’ai appris beaucoup de choses. Autant sur la fabrication du tifaifai que celle des chapeaux » se souvient l’artisan.

Si les premiers tifaifai qu’elle confectionnait servaient à embellir l’intérieur du fare, très vite, ils sont devenus une source de revenus. Entièrement cousues main, certaines œuvres nécessitent un an de travail, d’autres un peu moins. Cependant elles ont toutes un point commun. Elles nécessitent de s’armer de patience.

On peut retrouver les tifaifai de Maire Pepe dans certains intérieurs de métropole, « Des gens m’appellent pour passer des commandes, pour un mariage par exemple. » Mais le tifaifai, comme les produits de luxe, n’est pas à l’abri des contrefaçons.

Comme sa grand-mère, Maire s’attelle désormais à former ses petits enfants afin qu’ils pérennisent ce savoir faire et que le savoir ancestrale continue à se transmettre de génération en génération.