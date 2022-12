Le to’o du dieu ‘Oro en timbre

Un nouveau timbre représentant le to’o du dieu ‘Oro, considéré comme l’une des sculptures les plus emblématiques de la Polynésie, est mis en circulation.

Depuis quelques jours, les Polynésiens peuvent acheter un nouveau timbre, qui représente le to’o du dieu ‘Oro. Une statuette très connue en Polynésie provenant de l’île de Raiatea, endroit où selon la légende, le dieu ‘Oro demeurait. Datant du 18e siècle, elle est fabriquée à partir d’un solide noyau de bois couvert par des couches de fibres de coco tressées, et mesure 59 cm de hauteur sur 11 cm de diamètre. La sculpture est actuellement entreposée au British Museum de Londres. Au total, ce seront plus de 50 000 timbres qui seront tirés et mis en vente au prix de 130 Fcfp l’unité.