Le tourisme intérieur « au dessus des attentes », de nouvelles offres à venir

Un mois après le déconfinement, les professionnels du tourisme constatent une bonne reprise du tourisme intérieur. Même si il est loin d’être suffisant pour maintenir à flot tout le secteur, prestataires, pensions et bien sûr transporteur, tentent de s’y raccrocher. Air Tahiti a mis en vente de nouvelles offres, et des promotions devraient être présentées, lors de la « Grande Foire de Tahiti » ou sur le site de Tahiti Tourisme.

Les Polynésiens ont « répondu à l’appel » du secteur touristique. C’est en tout cas ce qu’affirmaient, ce matin, beaucoup d’acteurs de la filière réunis la présidence. Depuis le mois de mai, élus et professionnels multiplient les prises de parole en direction des résidents du fenua : « soutenir nos îles et notre économie », « consommer local », « voyageons chez nous »… Le message a encore été répété ce matin. « Il faut croire en notre tourisme, et il faut aider ces 16 000 petits prestataires à s’en sortir », insistait par exemple Heinui Bodin, directrice générale adjointe de l’Association du tourisme authentique de Polynésie.

Du côté des grands hôtels, on rappelle tout de même que 90% de la clientèle provient de l’international, et que le flux domestique ne peut en aucun cas assurer la survie des grosses structures. Reste que la « dynamique est indéniable », comme le précise le gouvernement.

« La durée de séjour a doublé » pour les locaux

Air Tahiti, qui avait lancé début juin son opération Ua reva tatou – Spécial Vacances vers les îles, a observé un bond de réservations locales par rapport à l’année dernière. 1500 packages ont déjà été vendues, surtout au mois de juillet et l’agence de la compagnie domestique ne désemplie pas (à noter que les agences de voyage commercialisent aussi les vols vers les îles et certains packages). Preuve que beaucoup de Polynésiens qui voyagent d’habitude à l’extérieures ont chois d’organiser leur vacance au fenua : la durée de séjour moyenne « a doublé par rapport à l’année dernière », comme le précise Air Tahiti.

Son directeur général, Manate Vivish, confirme que les chiffres sont « encourageants » et « au dessus du trait que nous avions prévu ». Mais « il faut prendre du recul par rapport à tout ça », prévient-il : en l’absence de touristes internationaux la compagnie domestique, qui officie aussi dans les services aéroportuaires pour l’escale internationale, n’est qu’à 40% de son activité normale en cette saison.

Tout est bon pour faire perdurer cette dynamique intérieure avant le retour de touristes internationaux, qui devrait s’étaler sur plusieurs mois. Air Tahiti a mis en ligne, en plus de ses « packages vols + hébergement » de nouvelles offres : des vols secs « Voyagez à deux », avec des réductions entre le 26 juin au 31 août ou, depuis hier, le tarif Feti’i pour les séjours de plus de deux semaines, et, surtout, le rapprochement familial.

Prestataires et hébergements ne sont pas en reste. Tahiti Tourisme liste sur son site de plus en plus de promotions de pensions ou de charters. L’organisme a en outre réservé un espace de 600 mètres carrés, mis à dispositions de divers acteurs du secteur, à la Grande Foire de Tahiti, du 25 au 29 juin à Mamao. Le prochain rendez-vous « promo », ce sera bien sûr les salon du Tourisme, déjà annoncé pour les 4, 5 et 6 septembre… en présence, cette fois, d’Air Tahiti.