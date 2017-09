Le tourisme polynésien sur la voie du tourisme durable

La Journée mondiale du Tourisme célébrée chaque année le mercredi 27 septembre et cette année prolongée au 28 septembre, sera conduite à Tahiti autour du thème du tourisme durable à travers divers exposés et animations, dans des lieux touristiques de Polynésie

Afin de sensibiliser la population et les professionnels au tourisme durable, des ateliers de discussion seront organisés dans la matinée du mercredi 27 septembre à l’Assemblée de la Polynésie française sous forme de débats et de questions-réponses. Ouvert au public ces ateliers regrouperont des personnalités, des professionnels du secteur et des représentants d’associations.

Les premiers échanges se feront autour des thèmes suivants : le produit touristique durable, la sensibilisation de la population au tourisme durable et enfin le rôle que devra jouer la génération future dans ce développement. Les comités et les structures du tourisme des îles s’associent également cette journée. Ainsi symbole de la destination, plus de 4 000 fleurs de tiare Tahiti seront distribuées dans les aéroports et gares maritime des îles. Par ce geste, Tahiti Tourisme espère sensibiliser la population au partage tout en confirmant auprès des touristes et des résidents la qualité d’accueil polynésien. Les jardins de l’Assemblée de la Polynésie française avec le célèbre bassin de la Reine, accueilleront des ateliers découvertes (tressage, danse, art culinaire, tuaro maohi, etc.). Le Musée de Tahiti et des Îles offrira à ses visiteurs une immersion totale dans la tradition et l’histoire. Enfin des animations seront programmées sur les sites du trou du souffleur Arahoho à Tiarei et au marae Arahurahu à Paea.