Le tourisme repart à la hausse en juin

En juin la fréquentation touristique de la Polynésie française a progressé de 5% par rapport à l’année précédente, selon les derniers chiffres de l’Institut de la statistique (ISPF). Depuis le début de l’année, la fréquentation a progressé légèrement de +0,2% par rapport à la même période en 2016.

Au mois de juin, c’est le tourisme terrestre -hôtels et pensions de familles- qui a progressé de +10% et porté l’augmentation globale de la fréquentation touristique en Polynésie à +5%. C’est assez rare pour être souligné, le tourisme en hébergement flottant -croisières- a diminué. L’Amérique du Nord et la France ont été les principaux marchés présents en Polynésie française et ont représenté 60% des effectifs. Le marché néo-zélandais a confirmé ses bons résultats depuis le début de l’année et dépassé les 4 300 touristes sur le premier semestre pour la première fois depuis 1997.

Le nombre de nuitées touristiques progresse légèrement plus vite que la fréquentation touristique (+5,2%) avec la hausse du nombre de nuitées terrestres payantes (+7,3%). Depuis le début de l’année 2017, la Polynésie française a accueilli 91 659 touristes, soit une hausse de 0,2 % par rapport à l’année précédente.