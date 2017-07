Le tourisme repart en mai malgré la grève

Les derniers chiffres de l’Institut de la statistique (ISPF) montre un redémarrage de la fréquentation touristique au mois de mai (+6,6%), malgré la double grève des pompiers des aéroports des îles et d’ADT.

Après un début d’année en repli, la fréquentation touristique repart en mai avec +6,6% de progression par rapport à mai 2016. Des chiffres assez inattendus pour un mois marqué par les grèves des pompiers des aéroports des îles et d’ADT. Dans le détail, c’est l’hébergement terrestre qui progresse le plus (+7,3%) par rapport aux croisières (+3,1%), avec toujours des touristes principalement originaires de métropole et d’Amérique du Nord.

Ces bons chiffres devront néanmoins être confirmés terminer l’année 2017 mieux qu’elle n’a commencé. En cumul depuis le début de l’année, la fréquentation est en effet en baisse de -0,9%.