Le tourisme toujours au-dessus des niveaux historiques

Les derniers chiffres de l’ISPF confirment que le tourisme polynésien s’est mieux porté au deuxième semestre 2022 qu’à la même époque en 2019, pourtant année record. Les hôteliers se frottent les mains : le revenu moyen par chambre est supérieur de 33% à la période pré-Covid.

Des chiffres enthousiasmants pour accompagner l’ouverture, ce lundi matin, de la conférence annuelle de Tahiti Tourisme. D’après les données tout juste publiées par l’ISPF, 20 183 touristes ont séjourné au fenua en novembre 2022. C’est deux fois plus qu’à la même époque en 2021, période encore marquée par le Covid, mais c’est surtout 5% de plus qu’en 2019. Comme le note l’institut, tous les types de tourisme, terrestre comme flottant, progressent. Seule ombre au tableau : pour la première fois depuis février 2020, la durée moyenne de séjour passe sous la barre des 15 jours à 14,7 jours, contre 17,5 jours en moyenne sur les dix premiers mois 2022, alors même que les autorités cherchent à faire progresser cette mesure. Du côté hôtelier, les indicateurs sont tous au vert : 76,6% de remplissage en novembre, soit 3,5 points de plus qu’en 2019, et un revenu moyen par chambre de 57 640 francs, soit un tiers de plus que dans la période pré-Covid.

Lors de son passage dans l’Invité de la rédaction de Radio1, le directeur de Tahiti Tourisme Jean-Marc Mocellin avait estimé à au moins 215 000 le nombre de touristes sur l’année 2022, un très bon résultat vu les difficultés des premiers mois de l’année et la fermeture des marchés asiatiques qui perdure. Ce pourrait même être plus : le chiffre qui devra attendre encore quelques semaines pour être officialisé pourrait approcher des 218 000. À noter qu’après sa conférence annuelle, ce lundi, Tahiti Tourisme prendra la direction de la présidence mardi pour le ParauParau Tahiti 2023, un évènement destiné à mettre en valeur certains prestataires et certaines grandes orientations de la destination auprès des professionnels internationaux.