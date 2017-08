Le trafic d’Ice de Papara renvoyé devant un juge d’instruction

Le procès en comparution immédiate des cinq suspects d’un trafic d’Ice à Papara n’a finalement pas eu lieu jeudi après-midi. Le tribunal a renvoyé le dossier devant un juge d’instruction pour qu’une information judiciaire soit ouverte, au vu de nouveaux éléments du dossier.

Les cinq membres de la même famille, arrêtées en fin de semaine dernière et écrouées mardi soir pour trafic d’Ice, devaient être jugé jeudi après-midi en comparution immédiate. Le procès n’a finalement pas eu lieu. Le tribunal a choisi de renvoyer le dossier devant le juge d’instruction. En effet, le dossier a été clôturé rapidement après l’arrestation des suspects et la saisie de différents biens lors d’une perquisition.

Pourtant jeudi, jour de l’audience, le tribunal a reçu un autre dossier de « non justification de ressources » concernant d’autres biens provenant du trafic, mais pour lequel le tribunal n’avait pas été saisi. Un dossier dont la défense n’avait pas, non plus, eu connaissance…

Afin que « l’instruction soit complète », le tribunal a donc décidé de renvoyer les cinq prévenus devant un juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire. Dans l’attente de leur présentation, les cinq suspects ont été maintenus en détention.