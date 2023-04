Le Trail Aito Sport revient ce samedi

La section athlétisme de l’AS Tefana organise la 6e édition de son trail en plein cœur de Papeete ce samedi. Au programme, une course de 10km et un parcours marche de 5km sur les hauteurs de la Mission.

Le fameux trail de la Mission revient ce samedi 23 avril. Comme chaque année depuis 6 ans l’AS Tefana organise, en partenariat avec Aito Sport, sa course en montagne. Au programme comme à l’accoutumée, un parcours de 10km et aussi une épreuve de marche de 5km. Un départ unique sera donné devant la boutique Aito Sport. Les coureurs de l’épreuve reine devront aller au-delà de la croix de la Mission en parcourant le chemin du Rosaire avant de redescendre vers la croix. Les marcheurs feront quant à eux un demi-tour au niveau de la croix. L’arrivée des deux courses sera jugée dans le parking du Presbytère de l’Eglise Maria No Te Hau. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à vendredi à la boutique Aito Sport ou en ligne sur www.fenuamoove.com