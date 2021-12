Le trésor photographique de Tumata Robinson

Il a fait le tour du monde sur un voilier de 10 mètres de long : William Albert Robinson a laissé à ses filles des photos qu’elle partagent avec le grand public. Tumata et Rampa Robinson présentent chez Api Éditions Voyage dans les Mers du Sud, un recueil d’une centaine de photos prises entre le Moyen-Orient et Tahiti, en passant par la Papouasie Nouvelle-Guinée.

Tumata Robinson était en séance de dédicace ce samedi pour la sortie de Voyage dans les mers du sud chez Api Éditions, « un livre d’art » comme elle l’appelle qui retrace l’épopée autour du monde de son père, William Albert Robinson, fondateur de l’institut Malardé. La photographie lui a permis de laisser un héritage, un trésor à ses enfants. D’innombrables instants passés en mer sur un voilier d’une dizaine de mètres de long lors de son tour du monde commencé en 1928, figés en noir et blanc. Tumata Robinson et sa sœur Rampa gardent précieusement les diapositives sur verre colorées à la main, en Californie où il y a moins d’humidité qu’ici.

Un hommage, un devoir

Elles en ont choisi une centaine, qui retracent la partie de son voyage partant de Tahiti et passant par Fidji, Sumatra, l’Indonésie, le Moyen-Orient avec l’Arabie saoudite et enfin New-York. Les deux sœurs se sont fait un devoir de partager ces photos au travers de cet ouvrage, « une façon de rendre hommage à notre père ». Féru de navigation depuis le plus jeune âge, il a parcouru le lac Michigan « sur une espèce de radeau« , nous raconte sa fille. Ensuite il acquiert le voilier de dix mètres nommé le Svaap pour faire la course des Bermudes, au départ de New York, sans savoir qu’il commençait son tour du monde qui durera trois ans. Il a parcouru « 32 000 milles nautiques » avec deux matelots à tour de rôle : « Etera qu’il recruta à Tahiti et Willoughby Wright, qui décida quant à lui d’abandonner l’aventure et regagna son pays natal, les États-Unis ».

Tumata et Rampa ont travaillé depuis deux ans à la création de cet ouvrage, composé de photos qui auront bientôt une centaine d’années. Cet ouvrage est pour l’instant disponible dans les librairies Odyssey et Klima.