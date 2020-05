Le tribunal administratif confirme la révocation du Dr Faure

Le tribunal administratif a confirmé la révocation du chirurgien vasculaire et thoracique dont l’un des patients avait du être amputé.

En 2016, au CHPF, un des patients du chirurgien vasculaire et thoracique Eric Faure avait dû être amputé d’une partie de la jambe droite suite à des complications survenues après une première opération. Il était reproché au premier chef au chirurgien de n’avoir pas suffisamment bien surveillé son patient après la première intervention, choisissant d’opérer un autre patient dont l’état ne présentait pas de caractère d’urgence, et perdant ainsi un temps précieux avant de tenter de sauver le pied du plaignant. S’ajoutaient au dossier de nombreuses considérations sur la personnalité et le comportement du chirurgien, qui lui avaient d’ailleurs valu une suspension de deux mois, en 2018, par la chambre disciplinaire des médecins.

Le chirurgien avait été suspendu par le président du Pays, pour une durée de deux ans, en mars 2017, avant d’obtenir sa réintégration en référé. Il avait été de nouveau révoqué, et obtenu de nouveau la suspension de la sanction en référé. Cette fois, le tribunal a jugé l’affaire au fond.

Au vu de la situation d’urgence dans laquelle se sont déroulées les premières interventions, le tribunal n’a pas retenu le manquement au devoir d’information du patient et de son épouse ; il n’a pas retenu non plus le manque d’expérience du chirurgien dans ce type précis d’intervention, son expérience générale en chirurgie vasculaire étant bien établie.

En revanche, « les manquements du requérant aux obligations professionnelles précitées constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire », a jugé le tribunal administratif, qui estime que cette sanction n’est pas disproportionnée compte tenu de « la particulière gravité des négligences dans la prise en charge».