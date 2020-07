Le tribunal administratif donne raison à l’AS Vénus

Le tribunal administratif a été saisi mercredi en référé par l’AS Vénus qui contestait la participation de l’AS Tiare Tahiti au 7e tour de la Coupe de France. Le tribunal a tranché et ordonne la suspension de la qualification sur tapis vert de l’AS Tiare Tahiti. Le tribunal laisse deux options à la Fédération. Soit jouer les trois matchs restants de la coupe de Polynésie, soit prendre une autre décision, mieux motivée, sous vingt jours.

Le 28 mai dernier, suite à la pandémie de covid-19, la Fédération tahitienne de football avait décidé d’arrêter toutes ses compétitions et de sacrer champion de ligue 1 Vini, l’AS Pirae. L’AS Vénus, 2e au classement provisoire devait participer à l’OFC Champions League, et l’AS Tiare Tahiti, 3e, disputer le 7e tour de la Coupe de France.

Mais la participation de l’AS Tiare Tahiti à la Coupe de France a été contestée, mercredi, par l’AS Vénus devant le tribunal administratif. L’AS Vénus demandait la suspension de la décision de la FTF et d’organiser les trois matchs restants, à savoir les demi-finales et la finale de la Coupe de Polynésie, afin que le vainqueur participe au 7e tour de la Coupe de France.

Ce jeudi le tribunal a tranché et donné raison à l’AS Vénus. Ainsi le tribunal estime que « la décision de qualifier l’AS Tiare Tahiti au 7ème tour de la coupe de France, (…) est entaché d’erreur manifeste dès lors que l’AS Tiare Tahiti n’avait aucune légitimité pour être qualifiée prioritairement aux autres clubs encore en lice pour remporter la coupe ». Les juges ont donc décidé de suspendre l’exécution de cette décision.

De plus, la date butoir pour donner l’identité du club qualifié pour le 7ème tour de la Coupe de France étant le lundi 2 novembre 2020, le tribunal ordonne à la FTF de réexaminer les conditions d’organisation des demi-finales et de la finale de la Coupe de Polynésie, dans un délai de 20 jours. Et s’il y avait des « obstacles » à l’organisation de ces matchs, le tribunal demande à la fédération de « déterminer les principes et les critères pour faire le choix de l’équipe susceptible d’être qualifiée pour participer au 7ème tour de la coupe de France 2020-2021 de football ».

Décision du Tribunal administratif sur la participation à la Coupe de France de l’AS Tiare Tahiti by bastia on Scribd