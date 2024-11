Le trois-mâts mexicain est arrivé à Tahiti

Le Cuauhtémoc, un navire-école mexicain de 90,50 mètres, aux mâts de plus de 50 mètres de haut, est arrivé ce vendredi matin à Papeete. Des visites gratuites sont proposées (prévoir une pièce d’identité), le samedi 16 de 14 heures à 17 heures, et le dimanche 17, lundi 18 et mardi 19, de 10 heures à 20 heures, au quai d’honneur du port.