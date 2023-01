Le Trophée des Arts de la Table arrive en Polynésie

Le « Trophy Table Art » qui met en lumière les arts de la table dans les outre-mer, sous le haut patronage d’Emmanuel Macron, tient sa 5e édition en Polynésie. À Tahiti mais aussi à Bora Bora, plusieurs concours se dérouleront sous l’œil attentif de grands professionnels, comme la cheffe guadeloupéenne Béatrice Fabignon, fondatrice du concours, le cuisinier et un maître d’hôtel de l’Élysée, Guillaume Gomez qui parraine l’événement et Stéphane Guénaud, ou le vainqueur du Bocuse d’Or 2021 Davy Tissot. Les vainqueurs de cette édition seront invités à la grande finale, à Paris, fin 2023 qui est « L’Année de la gastronomie ».

Il se tient dans tous les outremers depuis 2018, et sa 5e escale est au fenua. Avec deux particularités : ici, le concours se double d’un concours de cuisine, et il se tient non seulement à Tahiti mais aussi à Bora Bora. Entrecoupé de visites aux producteurs locaux er de master classes, l’événement se tient jusqu’au 10 février. Élèves du lycée hôtelier, mais aussi des lycées professionnels, du CFPA ou même du RSMA sont invités à montrer ce dont ils sont capables. En parallèle, les professionnels participent aussi, dans leur propre catégorie.

Les arts de la table sont le compagnon indispensable de la gastronomie, et ce n’est pas Stéphane Guénaud, argentier et maitre d’hôtel de l’Élysée, qui dira le contraire. Et les Polynésiens partent avec une longueur d’avance, leur tradition d’accueil : « J’ai rarement vu un accueil avec un sourire du matin au soir, c’est extraordinaire ! » s’exclame l’ancien pâtissier qui a surmonté sa timidité pour passer « en salle ».

Davy Tissot, qui s’est extirpé d’une banlieue difficile de Lyon par le sport puis par la cuisine, et qui préside le concours, estime que la cuisine et le service de haut niveau dans des filières d’excellence sont aussi des « ascenseurs sociaux ».

« Mettre en scène » un repas

Pour la créatrice du concours, la cheffe antillaise Béatrice Fabignon, les arts de la table sont une tradition ancienne, qu’il faut connaître pour mieux pouvoir s’en libérer, car la discipline est aussi, comme la cuisine gastronomique, un tremplin pour la créativité. « Mon rôle, c’est de dire qu’il y a la tradition à la française, mais avec les spécificités locales des territoires d’outre-mer. »

Une quarantaine de participants sont déjà inscrits, et il est encore possible de s’inscrire. Les Trophées des arts de la table sont coordonnés, au fenua, par le Centre des qualifications et des métiers de l’hôtellerie et de la restauration, créé l’an dernier et qui rassemble tous les acteurs de l’enseignement dans ces domaines.

Également dans la délégation, la vice-championne du monde de natation, la Guyanaise Malia Metella, qui accompagnée de Mihimana Braye animera un « défi alimentation » samedi prochain au lycée hôtelier. Avant leur départ, les membres de la délégation et les participants au concours donneront, au RSMA, un « repas solidaire » pour les SDF.