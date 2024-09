Le V1 Venomwood de Viper Va’a bientôt exposé à l’Élysée

Le spécialiste de la pirogue et de ses accessoires, basé à Raiatea, a été sélectionné pour participer à la « Grande Exposition du Fabriqué en France ». La quatrième édition doit avoir lieu mi-octobre au palais de l’Élysée, résidence du Président de la République à Paris, et le V1 Venomwood, un tout nouveau modèle conçu avec du Falcata, fera partie de la centaine de produits exposés.



Après les montres Temanus Tahiti ou le Brut d’Ananas de Manutea, c’est une autre spécialité polynésienne qui aura les honneurs de l’Élysée cette année : le va’a. la « Grande Exposition du Fabriqué en France » est un évènement initié par Emmanuel Macron en 2020 pour faire entrer le grand public au palais de l’Élysée mais surtout pour mettre à l’honneur « les entreprises, artisans, producteurs, industriels ou associations engagés dans une démarche de fabrication française » et si possible une démarche d’innovation. Après un large appel à candidatures en début d’année, particulièrement relayé dans les outre-mer pour cette quatrième édition, 122 produits ont été sélectionnés par un jury. Parmi eux, le nouveau V1 Venomwood produit par Viper Va’a.

La compagnie basée depuis une dizaine d’années à Raiatea se targue de produire des accessoires de rameurs, et notamment des paddle, « 100% manufacturés au fenua ». Ce nouveau produit est un tournant dans l’histoire de la compagnie. Cconçu notamment à partir de Falcata, après plus d’un an de développement, constitue, pour l’État, « un bel exemple des perspectives offertes par la valorisation de certaines espèces végétales ». La pirogue aura donc le privilège d’être exposé dans les jardins de l’Élysée et d’être au passage présentée à de nombreux dirigeants français et étrangers, à la mi-octobre.