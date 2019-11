Le vaccin contre la grippe gratuit pour les personnes « à risque »

La Direction de la santé met à disposition 22 000 vaccins gratuits destinés aux personnes dites « à risque ». Ces vaccins seront disponibles dans tous les espaces de soins du Pays et dans toutes les pharmacies d’officine. Très contagieux, le virus de la grippe se transmet par la toux ou le contact avec les sécrétions des bronches. Des dizaines de personnes fragiles sont hospitalisées chaque année pour des complications dues à la grippe.

Deux épidémies de grippe successives ont été recensées en 2019. La grippe A H1NI s’est déclarée du 15 avril à la fin du mois de mai et la grippe B a pris le relais de fin mai à début septembre. Durant ces deux périodes, 458 cas ont été confirmés pour 268 personnes hospitalisées. La grippe engendre parfois des conséquences tragiques avec 6 décès recensés pour la gripe A H1N1 et 2 décès pour la grippe B.

Un vaccin gratuit pour les personnes « à risque »

Le vaccin reste à ce jour la solution la plus efficace au-delà des mesures d’hygiène quotidiennes pour se protéger du virus. Il est gratuit pour toutes les personnes considérées à risque et sur présentation d’un justificatif comme la carte CPS, le carnet rouge, le carnet de grossesse ou la carte professionnelle. Les personnes « à risque » sont celles âgées de 60 ans et plus, les personnes adultes et enfants en affection longue durée (carnet rouge), les femmes enceintes et les personnes en situation d’obésité.

Des gestes simples pour éviter la contagion

La Direction de la santé appelle par ailleurs les professionnels du secteur à se vacciner pour se protéger et protéger leurs patients les plus fragiles. Il existe également des gestes simples ou « mesures barrières » afin d’éviter la propagation du virus. Se couvrir la bouche avec la main ou le bras quand on éternue, utiliser des mouchoirs une seule fois et les jeter après utilisation, se laver les mains fréquemment et se tenir à distance des personnes fragiles quand on est malade sont autant de gestes efficaces pour limiter la contagion. Une campagne d’information sera menée jusqu’au mois de janvier 2020 pour sensibiliser et mobiliser la population. Des spots et des affiches télévisuels et radio inviteront les personnes dites « fragiles » à venir se faire vacciner gratuitement dans les structures de soins.

Plus d’informations sont à retrouver sur https://www.service-public.pf/dsp/ ou sur le Facebook de la direction de la santé (@directiondelasante.pf).