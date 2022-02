Le vaccin de Novavax autorisé en Polynésie française

Un projet d’arrêté relatif à la mise sur le marché du vaccin de Novavax, baptisé « Nuvaxovid » en dispersion injectable, contre le Covid-19, a été présenté ce mardi en conseil des ministres.

Après l’autorisation de mise sur le marché du vaccin Nuvaxovid, mis au point par Novavax, par la Commission européenne le 20 décembre dernier, le conseil des ministres de la Polynésie française a, à son tour, délivré une autorisation de mise sur le marché pour la spécialité vaccinale Nuvaxovid de Novavax, contre le Covid-19. Il faudra cependant attendre plusieurs semaines pour que ce vaccin soit disponible en Polynésie française, est-il précisé dans le compte-rendu du conseil des ministres. Le vaccin Nuvaxovid est le cinquième autorisé dans l’Union européenne pour lutter contre le Covid-19 et il est le troisième en Polynésie française : « C’est un moyen complémentaire de lutte contre la pandémie de la covid-19 qui nous impacte depuis mars 2020. »

Au moment de son autorisation de mise sur le marché, nos confrère d’Europe 1 précisaient que Nuvaxovid est un vaccin dit « sous-unitaire », à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus. La technologie est similaire à celle utilisée dans les vaccins contre l’hépatite B et la coqueluche, vieux de plusieurs décennies, qui sont largement utilisés dans le monde. Pour le P-dg de l’entreprise, Stanley C. Erck, le vaccin « pourrait aider à surmonter les principaux obstacles à la vaccination mondiale, notamment les défis de la distribution mondiale et l’hésitation à la vaccination ».

Avec communiqué