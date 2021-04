Le vaccin monodose Johnson & Johnson sera bien déployé en Polynésie

Après un avis positif de l’Agence européenne du médicament, le vaccin unidose Janssen / Johnson & Johnson va être administré dès samedi en France, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. Et son déploiement en Polynésie, où il devrait surtout être utilisé pour les archipels éloignés, est confirmé.

Les Français pourront, « à compter de ce samedi », être vaccinés avec le vaccin de Johnson & Johnson, a annoncé ce jeudi le ministre national de la Santé Olivier Véran, cité par notre partenaire Europe1. Ce vaccin, distribué en Europe par Janssen, filiale du groupe pharmaceutique américain, est le quatrième à être disponible en France après les sérums de Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca. La première livraison, estimée à 200 000 doses, était attendue pour la semaine dernière, mais le déploiement avait été suspendu par le laboratoire lui-même. En cause : une double enquête, mené par les autorités sanitaires américaines et l’Agence européenne des médicaments (EMA), sur des cas de caillots sanguins (ou thromboses) survenus après des injections. Six cas graves (dont un décès), sur environ 7 millions d’injections, avaient été constatés aux États-Unis, où l’utilisation du vaccin a été mise en pause. L’EMA a estimé mercredi, après étude de ces cas qui ont un « lien possible », mais pas entièrement établi, avec l’injection, que le vaccin bénéficiait tout de même « d’un rapport bénéfices/risques favorable ».

Un vaccin à dose unique facile à conserver

Si le vaccin n’est destiné, en métropole, qu’aux plus de 55 ans, la Polynésie, elle, a levé depuis plusieurs semaines les phases de sa campagne vaccinale. Et le vaccin Janssen/Johnson & Johnson y sera bien déployé « entre fin avril et début mai » ont confirmé ce matin les autorités. Si les quantités livrées par l’État ne sont pas encore précisées – Édouard Fritch parlait, à son retour de Paris au début du mois, d’un premier lot de 5 000 doses -, on sait en revanche que ce vaccin devrait être utilisé prioritairement dans les archipels éloignés. Et pour cause : contrairement aux vaccins Pfizer, le seul jusqu’ici utilisé au fenua, Moderna ou AstraZeneca, le vaccin Johnson & Johnson ne nécessite qu’une seule dose. Pas besoin de rappel, et pas besoin non plus de conservation à des températures extrêmement basses, comme c’est le cas des sérums à ARN messager. Quand le vaccin Pfizer doit être conservé à -90 à -60°C sur le long terme et – 25 et – 15 °C pour deux semaines, ce nouveau vaccin, à vecteur viral comme beaucoup de vaccins « classiques », supporte une température de 2 et 8 degrés. Il pourrait notamment être embarqué au cours de tournées de vaccination organisée par le Pays avec l’Armée dans les petites îles des Tuamotu.