Le vaccin Pfizer accessible aux 12-15 ans dès samedi

Les adolescents de 12 à 15 ans pourront se faire vacciner contre la Covid-19 sous réserve de l’accord parental, dès samedi. L’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech a été étendue au fenua par le conseil des ministres de ce mercredi.

La campagne de vaccination qui utilise depuis le début le vaccin Cominarty du laboratoire Pfizer-BioNTech s’adressait jusqu’ici aux plus de 16 ans en Polynésie. C’est suite à une décision de l’Agence européenne des médicaments du 28 mai d’élargir les indications thérapeutiques de ce vaccin Pfizer-BioNTech à la tranche de la population des 12-15 ans, que le conseil des ministres a entrepris d’appliquer cette mesure. En Polynésie, on peut à présent se faire vacciner contre la covid-19 à partir de 12 ans. Le vaccin unidose Janssen, lui, reste réservé aux plus de 18 ans.

Sur ce point les États-Unis et le Canada nous ont précédé, mais la Polynésie sera en avance de trois jours sur la métropole, qui autorisera la vaccination des adolescents à partir du 15 juin. Le comité national d’éthique a rendu un avis nuancé sur le sujet : il y voit un bénéfice plus psychologique que sanitaire (les formes graves de l’infection étant très rares chez les moins de 18 ans) et se demande si cette décision n’aurait pas pu attendre la rentrée scolaire de septembre. Et s’il estime « peu probable » que l’objectif de vacciner 80% à 85% de la population pour atteindre l’immunité collective « puisse être atteint grâce à la seule vaccination des adultes », il s’interroge : « est-il éthique de faire porter aux mineurs la responsabilité, en termes de bénéfice collectif, du refus de la vaccination (ou de la difficulté d’y accéder) d’une partie de la population adulte ? »

Avec communiqué