Le vaccinodrome de la présidence rouvre ses portes demain

L’afflux « massif » au kiosque de Paofai, seul centre permanent de vaccination, conduit les autorités à rouvrir le vaccinodrome sous le chapiteau de la présidence, de mercredi à dimanche inclus.

Comme toujours l’accès se fait par l’arrière du bâtiment (côté gendarmerie). Le vaccinodrome sera donc ouvert :

mercredi 05/01, jeudi 06/01, vendredi 07/01 de 8h à 15h

Samedi 08/01 de 8h à 16h

Dimanche 09/01 de 8h à 12h

Il sera possible à toute personne de 12 ans et plus d’y recevoir le vaccin Janssen ou le vaccin Pfizer (primo-injection, rappels 2e et 3e doses). Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent.

Un guichet pour la délivrance du QR code sera également ouvert sous le chapiteau.

Enfin, les personnes éligibles à la vaccination contre la grippe pourront également recevoir cette injection.