Le vaccinodrome s’installe à la présidence samedi

La direction de la Santé et la plateforme covid-19 ouvrent un vaccinodrome ce samedi 9 juillet, de 8h à 15h, sous le chapiteau de la Présidence . Les équipes prévues initialement prévu au vaccinodrome de l’IFSI Mathilde Frébault à Mamao, seront donc à la Présidence. (Vaccinodrome Mamao fermé)

Pour mémoire, il est fortement recommandé de faire un rappel vaccinal (2e, 3e et 4e dose) pour les plus de 18 ans qui ont eu leur dernière dose il y a plus de 6 mois, notamment pour les plus fragiles (plus de 60 ans et immunodéprimés).

Il est aussi proposé, pour toute la population, la primo vaccination dans l’intérêt d’une protection individuelle et collective. La vaccination du 2e rappel (ou 4e dose) est proposée aux personnes âgées de 18 ans et plus qui le demandent.

A noter également que la vaccination pédiatrique sera proposée. Elle est réservée uniquement aux enfants âgés de 5 à 11 ans, et est évidement non obligatoire.

Les personnes souhaitant être en conformité avec les exigences sanitaires des différents pays sont également les bienvenues.

Les vaccins proposés sur place seront :