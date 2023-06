Après deux ans d’attente, l’ex-Terevau Piti peut depuis mercredi débarquer les véhicules, le fret et les passagers sur un nouveau poste à l’embarcadère de Moorea. Un gain de sécurité pour le navire et de confort pour les passagers, qui bénéficieront d’une salle d’embarquement et de voies dédiées en voiture.

Bientôt deux ans que le Vaeara’i attendait ça. Lancé sous le nom de Terevau Piti en juin 2021, le navire n’avait, jusqu’à mercredi matin, pas de place attitrée et définitive sur les quais de Vaiare. Lors de l’arrivée du bateau au fenua, le capitaine et actionnaire Tino Fa Shin Chong regrettait que les travaux n’aient « pas vraiment été encore lancés » à Moorea alors qu’une demande avait été faite au Pays « depuis 2017 » pour réaménager les quais. Du côté du port autonome et du gouvernement, on expliquait alors que des longues études étaient nécessaires pour ce genre de projets, que toutes les précisions sur les besoins du navire n’étaient pas arrivées à temps et que l’établissement, en plein effort d’investissement, devait fixer des priorités dans l’utilisation de ses fonds. Le futur-ex-Terevau Piti, avait donc dû se contenter, pendant près de deux ans, d’un poste temporaire, aménagé, lui aussi tardivement à côté des sites de débarquement des bateaux d’Aremiti.

Un poste qui était « inadapté », explique aujourd’hui Tino Fa Shin Chong. Vu l’orientation du vent et de la houle, et la taille du Vaeara’i, le manœuvres étaient souvent difficile au moment de l’arrivée à Moorea. La stabilité de la passerelle n’était pas toujours assurée lors des embarquements et débarquement et la coque du navire a plusieurs fois « frotté » sur un de ses flancs. La disponibilité du quai « définitif » est donc un « soulagement » pour le capitaine. « On va tous gagner en sécurité », dit-il, notamment les passagers, qui n’embarqueront plus « au milieu des camions ». Le Vaeara’i, qui accostera désormais, « comme c’était prévu au départ », juste à côté du Terevau – avec qui les ponts sont coupés depuis longtemps – partagera avec la navette rapide une salle d’embarquement, au moins dans un premier temps. « L’accès des véhicules se fera également du même côté que le Terevau, avec deux allées réservées aux véhicules embarquant sur le Vaeara’i », précise la direction, qui ajoute que « des panneaux indicateurs seront installés d’ici peu ».