Le Vatican rejette enfin la « doctrine de la découverte »

Dans un document publié jeudi, le Vatican prend ses distances avec les dérives coloniales de l’Église catholique : il « rejette » les édits papaux du XVe siècle autorisant l’asservissement des peuples autochtones.

L’Église fait référence aux campagnes de conversion forcée qu’elle a menée après l’arrivée des Européens sur le continent américain. La « doctrine de la découverte », établie par le pape Nicolas V en 1455 était consacrée par des « bulles papales » dont les Européens se sont servi, avec le concept de terra nullus (terres vacantes), pour justifier l’accaparement des territoires autochtones. Selon l’Église de l’époque, tout monarque chrétien qui découvrait des terres non chrétiennes avait le droit de les proclamer siennes car elles « n’appartenaient » à personne, et le devoir de favoriser leur évangélisation.

L’annonce fait suite à la demande insistante des peuples premiers du Canada, qui avaient manifesté lors de la visite papale au Canada en 2022.

La note publiée par les dicastères de la culture et du développement humain, explique que « l’Église a acquis une plus grande conscience de leurs souffrances, passées et présentes, dues à l’expropriation de leurs terres… ainsi qu’aux politiques d’assimilation forcée, promues par les autorités gouvernementales de l’époque, destinées à éliminer leurs cultures autochtones. » Mais Rome rejette aussi la responsabilité sur le politique : la doctrine de la découverte « ne fait pas partie de l’enseignement de l’Église catholique » et les bulles papales étaient des « concessions » aux souverains colonisateurs. Le Vatican insiste sur le fait que « au cours de l’histoire, les papes ont condamné les actes de violence, d’oppression, d’injustice sociale et d’esclavage, y compris ceux commis contre les peuples autochtones », et qu’ils « ont demandé pardon à de nombreuses reprise » aux peuples autochtones pour les « actes malveillants » commis par « de nombreux chrétiens ».