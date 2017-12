Le vinyle de retour à Papeete

Loin d’être « has been », les disques vinyles et les platines connaissent aujourd’hui une nouvelle jeunesse avec le retour à la mode du vintage. La Polynésie n’y échappe pas avec l’ouverture ce jeudi d’une première boutique dédiée à ce support musical à Papeete : Atomi Records.

Non, le vinyle n’est pas qu’un souvenir nostalgique évoqué par nos grands parents. Depuis déjà quelques années, les passionnés de musique ont remis au goût du jour ce disque de grande taille que l’on écoute sur une platine. Cette mode « vintage » n’était pas encore arrivée jusqu’en Polynésie. C’est maintenant chose faite avec le premier disquaire spécialisé dans les disques vinyles qui s’est installé dans le quartier du commerce à Papeete.

Atomi Records est une histoire de passionné, comme souvent dans le milieu de la musique. Teraiapiti Isabelle était « en manque d’un endroit pour écouter et apprécier la musique avec une particularité, un sens unique ». Un pari dans un monde où la musique est accessible via Internet partout et tous le temps. Teraiapiti Isabelle, qui a également une activité de distributeur digital, en est conscient. Mais pour ce passionné, il s’agit de deux façons différentes de consommer de la musique.

Selon Teraiapiti Isabelle, il y a des amateurs de vinyles en Polynésie. Des DJ mais aussi des collectionneurs « avec plus de 6 000 vinyles ». Il espère également motiver les artistes locaux à se tourner vers ce support.

Le concept d’Atomi Records, c’est de pouvoir choisir son vinyle en l’écoutant sur une platine directement dans le magasin. Pour l’instant, le disquaire possède 400 références. « Mais j’aimerai en avoir 1 200 en permanence », ambitionne Teraiapiti Isabelle. L’approvisionnement se fait en France, en Allemagne, au Japon ou encore en Angleterre auprès de labels comme Wagram et Universal mais aussi avec de labels indépendants. Plusieurs styles musicaux sont proposés : reggae, jazz, électro, musique de film, chanson et variété. Le but sera à terme aussi de répondre à la demande en adaptant les commandes.