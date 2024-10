Le VSOP céde l’organisation du XTerra Triathlon à la société Fenua Moove

La neuvième édition du Xterra triathlon qui a eu lieu samedi à Moorea a été marquée par la victoire d’Arthur Serrières qui a remporté l’épreuve phare en 2h29. Une victoire qui vient clore un chapitre pour le bureau du VSOP – à l’initiative de cette épreuve nature lancée en 2015 au fenua- qui a décidé de passer le flambeau à une société privée. C’est Fenua Moove dirigée par Poerava Van Bastolaire qui sera chargée d’organiser les prochaines éditions. Téléchargez les résultats complets directement depuis notre article.

Après neuf ans aux manettes de l’épreuve polynésienne du circuit XTerra triathlon, le club des Vieux sportifs oenologiquement passionnés (VSOP) laisse définitivement place à la jeunesse. L’association créée en 2006, qui est aussi à l’origine des épreuves XTerra Trail et Swim Run, avait récemment passé la main à la Moz Team pour l’organisation de ces deux courses. Elle franchit cette fois une autre étape en confiant désormais le triathlon à la société Fenua Moove, dirigée par Poerava Van Bastolaire, qui sera chargée de poursuivre « cette formidable aventure ». « Elle nous a aidés pour cette édition, tant sur le plan médiatique que pour la billetterie. Nous avons convenu qu’elle prendra en charge l’organisation et la préparation, mais nous continuerons à l’assister en coulisses », précise Jean-Michel Monot, le président des VSOP.

Professionnaliser l’événement

Car, selon lui la tâche est aujourd’hui tellement importante qu’elle ne peut plus être assurée uniquement de manière bénévole. « Je pense que cela va déjà professionnaliser l’événement, notamment au niveau médiatique. Nous l’avons vu aujourd’hui : nous avons réalisé des directs et avons été suivis sur l’ensemble de la planète. Il y a plusieurs millions d’abonnés à XTerra Planet, ce qui a permis de diffuser des images de Moorea. Poerava devrait faire mieux que nous dans ce domaine, mais aussi au niveau de l’organisation elle-même, en mettant en œuvre des détails que nous n’avons pas le temps de gérer et qui pourraient apporter un plus niveau professionnel », explique encore le président.

Des invités prestigieux

Il faut dire que depuis 2015, cette épreuve de triathlon nature motive de plus en plus d’athlètes du fenua. Avec ses deux courses aux distances M et XS, le XTerra de Moorea est accessible tant aux novices qu’aux plus aguerris. Pour cette dernière édition sous la houlette « des vieux sportifs », 259 athlètes locaux se sont engagés, sans oublier, comme chaque année, plusieurs étrangers. Et pas n’importe lesquels, puisque « les plus grandes vedettes » de la discipline étaient présentes sur la ligne de départ : le triathlète américain Marc Allen, le triple champion du monde Arthur Serrières, ainsi que Laurent Jalabert, pour ne citer qu’eux . « Tout cela, c’est pour faire rêver tous ces jeunes qui ont participé au XS, se réjouit Jean-Michel Monot. Certains ont fait de grands yeux en voyant des champions comme Marc Allen, Emma Ducreux ou encore Marin Gauthier. C’est ça l’esprit XTerra : tout le monde s’entraîne, tout le monde s’encourage, du premier au dernier. »

15 sélectionnés pour les mondiaux

Depuis l’avènement de ce rendez-vous nature au fenua, les organisateurs prévoient chaque année une soirée de gala pour clore l’événement en beauté. « Nous avons toujours voulu marier la culture locale et notre sport nature, et nous nous y attachons depuis le début », précise Jean-Michel Monot. Et pour cette dernière édition, le VSOP n’a pas manqué à la tradition : ce neuvième XTerra triathlon s’est terminé par une grande fête rythmée par les danses du groupe Manahau et les chansons de Teiva LC. À noter enfin que, comme les années précédentes, une quinzaine d’athlètes ont décroché leur ticket pour participer aux prochains Mondiaux du circuit XTerra, qui auront lieu à Molveno, en Italie.