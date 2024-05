Le wifi gratuit arrive dans les aéroports des îles

Le Pays a commencé à équiper les aérogares des îles d’un système de wifi gratuit. Les premières à en bénéficier, depuis lundi, sont celles de Huahine et Tubuai. Six autres suivront avant la fin de l’année, avant une généralisation à l’ensemble des aérogares polynésiennes.

Jordy Chan, ministre des Grands travaux, de l’Équipement, en charge des Transports aériens, terrestres et maritimes, annonce le lancement d’une initiative de modernisation des services offerts aux usagers des aérogares à travers le déploiement du wifi gratuit.

Dans le cadre d’une première phase pilote, huit îles pourront bénéficier de ces équipements :

Australes : Rurutu, Tubuai

Marquises : Hiva Oa, Nuku-Hiva

Société : Huahine, Moorea

Tuamotu : Hao, Tikehau

Une fois les bornes wifi installées dans les aérogares, chaque utilisateur pourra bénéficier gratuitement de 10 heures de connexion sur une période de 7 jours glissants, leur permettant ainsi de rester connectés pendant leurs déplacements.

Depuis ce lundi 13 mai, le wifi gratuit est opérationnel dans les aérogares de Huahine et de Tubuai, et les six autres aérogares sont prévues d’être équipées progressivement tout au long de l’année 2024. Une fois la phase pilote terminée, cette solution sera déployée à travers l’ensemble de la Polynésie française.

Avec communiqué