Le Xterra Tahiti 2020 n’aura pas lieu

VSOP Mozteam, association organisatrice du Xterra Tahiti, a annoncé ce vendredi que les épreuves de trail, triathlon et de swimrun du XTerra 2020 étaient annulées.

« Face à la crise sanitaire actuelle, le contexte incertain des prochaines semaines et les dernières annonces gouvernementales, notre association sportive a dû se résoudre à faire un choix » écrivent les organisateurs. Il faut dire qu’à un peu plus d’un mois de l’événement, Vsop Mozteam n’a « toujours pas la visibilité sur l’octroi des autorisations pour tenir ces courses ». « Notre club ne peut pas continuer à supporter plus longtemps cet investissement humain et financier sans aucune certitude », écrivent ses responsables.

Déception, donc, pour les sportifs qui ont déjà vu la plupart des courses de la saison annulées. Les organisateurs ont tout de même pris soin d’annoncer les dates des prochaines éditions : Xterra Tahiti Triathlon le 28 mai 2021, Xterra Tahiti Trail le 29 mai, Transtahitienne le 15 août 2021, et Xterra Tahiti Swimrun le samedi 16 octobre 2021. L’organisation devrait « revenir vers les athlètes inscrits dès la semaine prochaine par mail pour leur donner les modalités de report ou de remboursement ».