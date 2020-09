L’édition 2020 de la Ronde tahitienne n’aura pas lieu

D’abord prévue au mois de mai, reportée à septembre, puis au 18 octobre, l’édition 2020 de la course cycliste a été annulée. Les organisateurs préfèrent se concentrer sur l’édition 2021, pour laquelle de nombreux coureurs étrangers ont déjà manifesté leur intérêt.

« Notre pays vit actuellement une crise inédite due à l’épidémie de la Covid-19, qui malheureusement peut toucher tout le monde, a rappelé Benoit Rivals, président du Vélo Club de Tahiti et organisateur de l’épreuve. Dans ce contexte très spécial et afin d’être en adéquation avec les mesures sanitaires du Pays, nous avons pris la décision de reporter notre épreuve de la Ronde tahitienne en 2021″. Si, de report en report, les organisateurs pouvaient présenter une compétition respectant les gestes barrières, « le risque est toujours là » explique le responsable. « Dans un contexte où le pays lutte contre la propagation du virus, tenir ce rassemblement aurait été illogique », dit-il.

Les cyclistes inscrits à la ronde 2020 seront donc remboursés. Mais les organisateurs se tournent dès à présent vers mai 2021 pour la prochaine édition. « Nous avons d’ores et déjà positionné l’arrivée de deux croisières cyclistes et de nombreux sportifs souhaitant se rendre chez nous pour participer à notre épreuve » précise Benoît Rivals, qui parle de « 300 coureurs » intéressés. « Espérons que d’ici là, la situation sanitaire s’améliore » précise-t-il.

Compétition lancée en 2011, la Ronde tahitienne attirait de plus en plus ces dernières années. L’édition 2020 devait accueillir comme parrain le cycliste Sylvain Chavanel, détenteur de sept titres de champion de France dont six contre-la-montre et de deux étapes du Tour du France.