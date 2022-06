Législatives : à quelle heure ferme votre bureau de vote ?

Le Haut-commissariat communique la liste des communes qui ont demandé et obtenu une extension d’horaire pour leurs bureaux de vote ce samedi 4 juin, pour le premier tour des élections législatives. Tous ouvriront à 8 heures, la plupart fermeront à 18 heures, mais dans quelques communes il sera possible de voter jusqu’à 19 heures, voire 20 heures à Faa’a et Punaauia.