Au national, le RN domine le premier tour des législatives

Avec plus de 34% des votes d’après les premières estimations, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella arrive en tête de ce premier tour. Mais difficile de dire, à ce stade si le parti d’extrême droite et ses alliés pourront disposer d’une majorité absolue le 7 juillet, les projections étant encore imprécises. Le Nouveau Front Populaire, bloc de gauche, approche lui des 30% de votes, mais semble beaucoup moins bien placé en termes de nombre de sièges. Avec un peu plus de 20% des suffrages, l’ex-majorité macroniste Ensemble, n’arriverait qu’en troisième position, devant les Républicains et le reste de la droite, aux alentours de 10%.



Plus d’informations à venir