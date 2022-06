LÉGISLATIVES : duels Tapura/Tavini dans toutes les circonscriptions au second tour

Le second tour des élections législatives, le 18 juin, opposera des candidats Tapura et Tavini dans chacune des trois circonscriptions de Polynésie française. Nicole Bouteau fera face à Tumatai Le Gayic, Tepuaraurii Teriitahi affrontera Steve Chailloux, et Moetai Brotherson sera opposé à Tuterai Tumahai. Ce premier tour a rassemblé 42,21% des électeurs polynésiens, une participation quasiment identique à celle du premier tour de 2017.

Les résultats définitifs seront proclamés dimanche par le Haut-commissaire – mais le casting du second tour des élections législatives ne fait aucun doute : dans chacune des trois circonscriptions, ce sera un duel Tapura-Tavini. Sur ces six candidats, quatre sont des nouveaux venus dans ce rendez-vous électoral.

Sur la 1ère circonscription (Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hiva Oa, Makemo, Manihi, Moorea-Maiao, Napuka, Nuku Hiva, Nukutavake, Papeete, Pirae, Pukapuka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Takaroa, Tatakoto, Tureia, Ua Huka, Ua Pou) c’est Nicole Bouteau qui sort en tête de ce premier tour avec 41,90% des suffrages exprimés (12 970 voix, seule candidate à passer la barre des 12,5% avec 17,97% des inscrits), devant Tumatai Le Gayic qui obtient 20,11% des suffrages exprimés (6 224 voix – 8,62% des inscrits). Pascale Haiti du Amuitahiraa no te nunaa maohi (14,39%, 4 454 voix – 6,17% des inscrits) prend la troisième place, suivie de Félix Tokoragi de A Here ia Porinetia (9,62%, 2 979 voix, 4,13% des inscrits) et de Tauhiti Nena qui ne rassemble que 1 961 voix (6,33%, 2,69% des inscrits). Aucun des 4 autres candidats ne recueille plus de 1,39% des voix.

Sur la 2e circonscription (Hitaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest, Teva I Uta, Tubuai), le Tapura est en tête, mais avec moins d’avance que sur la 1ère, et aucun candidat n’atteint la barre des 12,5% : Tepuaraurii Teriitahi recueille 33,21% des suffrages exprimés (8 860 voix, 12,88% des inscrits), devançant de peu Steve Chailloux qui obtient 28,78% des suffrages exprimés (7 506 voix, 11,17% des inscrits). Nicole Sanquer de A Here ia Porinetia, la députée sortante, est en troisième position avec un score de 17,44% (4 548 voix, 6,77% des inscrits), et Jonathan Tarihaa du Amuitahiraa arrive quatrième avec 12,65% des suffrages exprimés (3 300 voix, 4,91% des inscrits). Aucun des six autres candidats ne dépasse 2,17%, le score le moins mauvais parmi eux étant celui de Sandra Lévy-Agami.

Sur la 3e circonscription (Bora Bora, Faa’a, Huahine, Maupiti, Punaauia, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa), l’écart est encore plus serré entre les deux premiers, qui passent tous deux la barre des 12,5%. Moetai Brotherson arrive en tête avec 34,26% des suffrages exprimés (9 751 voix, 14,59% des inscrits). Le candidat du Tapura, Tuterai Tumahai, recueille 32,04% des suffrages exprimés (9 128 voix, 13,65% des inscrits). Nuihau Laurey de A Here ia Porinetia arrive en troisième position avec 14,53% (4 140 voix, 6,19% des inscrits), devant Sylviane Terooatea du Amuitahiraa qui recueille 13,99% des suffrages exprimes (3 987 vois, 5,96% des inscrits). Le mieux placé des 4 autres candidats, Jules Hauata de Heiura-Les Verts, plafonne à 2,06% des suffrages exprimés.