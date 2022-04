Législatives : Hau Ma’ohi Ti’ama présente son troisième candidat

Tauhiti Nena, qui avait annoncé en février dernier sa candidature sur la 1ère circonscription et celle de Pamela Otcenacek sur la 2e, a présenté samedi le candidat manquant de son trio pour les législatives : il s’agit de l’avocat John Tefan. Les deux colistiers de l’ancien ministre ont relaté leurs parcours et leurs aspirations, et les raisons de leur soutien à Eric Zemmour.

Hau Ma’ohi Ti’ama, la formation politique créée par Tauhiti Nena pour les prochaines échéances législatives après son expulsion du Amuitahiraa, avait le 20 février dernier annoncé la candidature de son fondateur sur la 1ère circonscription et celle de Pamela Otcenacek sur la 2e, mais il lui restait à trouver son candidat sur la 3e. Ce sera l’avocat John Tefan. Tous deux avaient été candidats en 2012 sur la liste de Quito Braun-Ortega. En 2017, John Tefan était sur la liste d’Oscar Temaru. Seule Pamela Otcenacek a déjà un suppléant, les deux autres seront annoncés le 7 mai prochain, lors du congrès du nouveau parti. Ce samedi, ils n’avaient invité que la presse écrite, prétextant la vigilance sur le temps de parole. C’est donc grâce à Tahiti Infos qu’il a été possible de suivre la conférence de presse.

Pamela Otcenacek a 51 ans, elle est une enseignante spécialisée qui travaille aujourd’hui à Nuutania. C’est la fille de Jaros Otcenacek, le président du syndicat des pêcheurs professionnels. Dans son intervention devant les militants réunis à la mairie de Papeete, elle s’est surtout exprimée comme une candidate aux territoriales, sans évoquer le travail de député. Fustigeant le « clientélisme » et les « mensonges » de la politique locale, elle a fait une peinture alarmiste de la Polynésie : « la pénurie nous guette », « les caisses du Pays sont vides », « la Polynésie est à la porte de la cessation de paiement ». Le tout accompagné de citations usées jusqu’à la corde, sans citer leurs auteurs : « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde » (Gandhi) et elle se demande « ce qu’elle peut apporter à mon pays et non ce que mon pays peut m’apporter » (JFK).

John Tefan, avocat de 46 ans, a justifié son soutien à Eric Zemmour par « un sentiment de ras-le-bol, les gens sont fiu ». « C’est quelqu’un de nouveau, pas un politicien professionnel, qui a les propositions les plus cohérentes pour la France ». Il s’accroche aux « accords »passés entre Reconquête et Hau Ma’ohi Ti’ama pour affirmer qu’Eric Zemmour est « ouvert à la discussion » sur l’indépendance de la Polynésie, tout en reconnaissant que le candidat à l’Élysée est contre l’idée. John Tefan a bien évoqué le travail des parlementaires, qui ont selon lui « un gros pouvoir sur ce qui se passe dans notre pays ». Et une fois Zemmour Président de la République et la majorité gagnée à l’Assemblée, dit-il, il y aura « un effet de masse » et « les choses vont enfin avancer ».

