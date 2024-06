Législatives : la participation en hausse par rapport à 2022

18,04% des électeurs inscrits au premier tour des législatives anticipées s’étaient déplacés dans les bureaux de vote avant midi, ce samedi, d’après des chiffres diffusés par le Haut-commissariat. Il s’agit sans surprise, d’une forte augmentation par rapport aux élections européennes (6% à la mi-journée) mais surtout, la mobilisation est en hausse par rapport aux législatives de 2022 (15,83% à midi) ou de 2017. La participation est en revanche bien moins forte que lors du premier tour des dernières élections territoriales.

Les élections européennes étant traditionnellement boudées par les Polynésiens (6% de participation à la mi-journée début juin, et 13,59 % à la fermeture des bureaux), les territoriales ayant toujours déplacé davantage les électeurs (29,95% de participation à midi au premier tour de 2023 et 60,08% en fin de journée), c’est vers les dernières élections législatives qu’il faut regarder pour trouver une comparaison pertinente. Et la participation à ce premier tour des législatives anticipées, malgré une campagne très courte, parait plutôt satisfaisantes. D’après le Haut-commissariat, 18,04% des 211719 électeurs inscrits s’étaient déplacés dans les bureaux avant midi ce samedi. C’est plus qu’en 2022 à la même heure (15,83%), plus qu’en 2017 (17,58%) mais moins qu’en 2012 (20,23% à midi). La participation finale du premier tour avait atteint, pour ces élections passées, respectivement 42,21% (2022) 45,79% (2017) et 42,07% (2012), aucun de ces niveaux ne permettant des élections au premier tour. La mobilisation a ensuite connu, à chaque fois, un rebond important au second tour.

Le Haut-commissariat devrait publier une nouvelle estimation de la participation à 17 heures, avant un compte-rendu de la participation finale à la fermeture des derniers bureaux, à 20 heures. Toutes ces évolutions, ainsi que les résultats dans les trois circonscriptions, qui devraient se dessiner au fur et à mesure des dépouillements entre 20 heures et 22 heures, sont à suivre sur notre site et notre page Facebook.