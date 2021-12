Législatives : les candidats Tapura veulent incarner la continuité

Les trois candidats rouge et blanc aux législatives de 2022 ont été confirmés au congrès du Tapura mercredi soir.

Nicole Bouteau se présentera sur la 1ère circonscription pour la deuxième fois, puisqu’elle avait fait campagne en 2012 sous la bannière de No Oe e Te Nunaa, contre Édouard Fritch qui avait remporté le siège. Elle voit son éventuel mandat dans la continuité de Maina Sage, à qui elle rend hommage : « Il n’y aurait pas eu d’autre candidature si Maina Sage avait de nouveau été candidate à sa propre succession ». Sa priorité restera de défendre les dossiers polynésiens qui auront besoin d’un accès aux plans de relances nationaux.

Nicole Bouteau souhaite aussi continuer l’action de Maina Sage sur les dossiers environnementaux de portée internationale : « Par rapport à nos ressources, qui sont de plus en plus convoitées, je crois que le Président Macron a été très clair, on voit ce qui se passe dans certains pays voisins du Pacifique, ça nous a rassurés, c’était important et il était temps. »

Sur la 2e circonscription, Teapuaraurii Teriitahi fait elle aussi une nouvelle tentative. En 2017 elle s’était présentée sous l’étiquette LREM, puisqu’Édouard Fritch lui avait préféré Nicole Sanquer. Au-delà des financements nationaux, l’un des dossiers les plus importants pour elle est celui du nucléaire, dit-elle.

Enfin sur la 3e circonscription, c’est Tuterai Tumahai qui portera les couleurs du Tapura. Conseiller municipal de Punaauia, médecin-chef de la CPS, il vise le Palais Bourbon sans passer par la case des territoriales comme l’ont fait la plupart des parlementaires polynésiens. Une décision « assez compliquée », explique le « junior » de l’étape, puisqu’il devra mettre sa carrière entre parenthèses s’il est élu.