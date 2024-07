Législatives : Nicole Sanquer renverse Steve Chailloux dans la deuxième

La candidate du Amui Tatou et présidente de A Here ia Porinetia, déjà députée de 2017 à 2022, retrouve son siège de la deuxième circonscription. Elle récolte 55,9% des suffrages, une victoire nette mais toutefois moins large que celle, en 2022, de Steve Chailloux, qui n’aura siégé que deux ans au Palais Bourbon. Le représentant Tavini, qui accuse 3700 voix de retard sur sa concurrente et qui a reconnu sa défaite tôt dans la soirée, n’a pas profité de la remobilisation indépendantiste escomptée.

Un air de revanche pour Nicole Sanquer. Éliminée au premier tour des législatives de 2022, après un premier mandat de cinq ans, la présidente de A here Ia Porinetia, désormais en rose avec la plateforme autonomiste Amui Tatou a retrouvé ce samedi son siège de député de la deuxième circonscription de Polynésie. Pourtant, et malgré sa nette avance samedi dernier (49% et 1800 voix d’avance sur Steve Chailloux), rien n’était joué au début de cette journée de scrutin. Le député sortant de 38 ans comptait sur une remobilisation des forces indépendantistes, scénario traditionnel du deuxième tour, et qui lui avait permis, en 2022, de gagner 12 000 voix dans l’entre deux tours, et d’écraser la candidate Tapura Tepuaraurii Teriitahi 59% – 41%.

Mobilisation en demi-teinte, et qui profite davantage à Sanquer

Sauf qu’en deux ans, beaucoup de choses ont changé. L’union Amui Tatou, qualifiée de « bancale », « opportuniste » ou « de circonstance » par ses adversaires durant la campagne, aura eu le mérite d’empêcher des reports de voix autonomistes vers les candidats indépendantistes au deuxième tour, comme cela avait été massivement le cas en 2022. Surtout, Steve Chailloux n’a pas pu profiter du dégagisme anti-Tapura qui avait offert aux bleu ciel un carton plein aux législatives. Cette fois, c’est le Tavini qui est au pouvoir, et les résultats de cette deuxième circonscription montrent à minima que l’électorat indépendantiste est plus difficilement mobilisable après un an d’exercice du pouvoir à la tête du Pays.

Même si le vice-président du Tavini et tavana de Paea Tony Géros assure avoir « fait ce qu’il faut » pour aller chercher les électeurs, la circonscription termine à 46% de participation. Bien mieux que les 38,2% de la semaine précédente mais moins que les 51% du deuxième tour de 2022. Surtout, les 5 400 suffrages de retour aux urnes n’ont pas été à sens unique : Steve Chailloux fait 1 870 voix de mieux que son score et celui de Heuira – Les verts du premier tour. Nicole Sanquer, soutenue par le RN fait 3 610 voix de plus que ce qu’elle et le RN, qui l’a soutenue dans ce deuxième tour, avaient emmagasiné il y a une semaine. Et remporte au passage des communes « pivot » comme Teva i Uta ou Paea.

« On a eu deux temps forts dans ces élections, dit Nicole Sanquer, une première campagne sur l’explication de ce rassemblement, et sur l’entre-deux-tours on a été questionné sur la politique du gouvernement et la situation en Calédonie, donc je pense que par rapport à nos réponses, la population a compris l’enjeu de cette élection. »

Triple message pour Tepuaraurii Teriitahi



« Le message qui est lancé dans cette élection, c’est celui d’un attachement profond de nos électeurs à l’autonomie, veut croire Tepuaraurii Teriitahi, qui était aussi l’adversaire autonomiste battue par Tony Géros aux dernières municipales de Paea, commune que Nicole Sanquer remporte avec près de 200 voix d’avance. Et au-delà d’un choix d’un député à amener en métropole pour aller porter les vrais préoccupations des Polynésiens qui ne sont pas ceux de l’indépendance, on a aussi une sanction du gouvernement et de son bilan, qui est très pauvre depuis un an. Et une sanction au niveau communal où il y a un grand mécontentement ».

Steve Chailloux joue le fair-play

Pour autant, l’alliance autonomiste n’a pas abouti à la vague rose espérée par les leaders rouge, verts et orange. Les 17 838 voix du Amui Tatou dans cette deuxième circonscription restent en deçà des 19 977 voix du Tavini au deuxième tour de 2022. Et correspondent peu ou prou aux suffrages enregistrés par les candidats autonomistes au premier tour de cette même élection. on peut aussi se souvenir que Nicole Sanquer, lors de sa première élection à la députation en 2017, alors sous les couleurs du Tapura avait réuni 18 281 électeurs et 64% des suffrages face à Teura Iriti. Le Tavini avait alors échoué au premier tour avec 4 600 voix.

Beau joueur, Steve Chailloux a, bien avant les derniers résultats de bureaux, et devant l’avance de son adversaire, reconnu sa défaite et félicité Nicole Sanquer tôt dans la soirée. Le député sortant en a profité pour saluer une campagne « digne » et « respectueuse », en tout cas dans cette circonscription.